Недавно «заряженная» версия чешского кроссовера была замечена во время тестовых испытаний на знаменитой трассе Нюрбургринга, а сегодня стали известны и подробности о дате презентации.

Согласно данным зарубежных инсайдеров, «заряженный» кроссовер Skoda Kodiaq RS дебютирует уже осенью, а презентация будет проходить в октябре на автосалоне в Париже.

Ожидается, что уже в сентябре состоится онлайн-дебют модели. По предварительной информации, Skoda Kodiaq RS получит один дизельный мотор TDI серии EA288 объёмом два литра.

В паре с ним будет работать автоматическая коробка передач с двумя сцеплениями, а система привода будет на все колеса.