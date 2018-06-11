Новая Toyota Camry в мае стала бестселлером марки на рынке РФ

В прошлом месяце японская компания продемонстрировала положительную динамику продаж, а бестселлером марки на рынке РФ стала новая Toyota Camry.

Согласно отчетным данным, в прошлом месяце автопроизводитель реализовал 8 616 автомобилей, что на девять процентов выше показателей прошлого года.

Среди других компаний марка оказалась шестой, а её доля составила 5,8%. С начала года объём реализованных авто Toyota на российском рынке составил 37 977 штук, а это также на 9% больше.

Самой продаваемой моделью марки стал седан Camry, который был реализован в количестве 2 601 ед. по итогам мая.

Вторым самым продаваемым автомобилем компании стал кроссовер RAV4, реализованный в количестве 2 127 штук, что на 33% хуже.