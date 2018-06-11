Стартовали европейские продажи Renault Sandero Stepway в версии Urban

В Европе марка Dacia начала предлагать хэтчбек Sandero Stepway в новой «городской» версии Urban. Стоит отметить, что хэтчбек также известен на некоторых рынках как Renault Sandero Stepway.

Так, в Европе автомобиль Sandero Stepway Urban получил бензиновый 1,0-литровый двигатель, мощность которого составляет 75 лошадиных сил.

Ранее базовым двигателем был 90-сильный турбомотор объёмом 0,9 литра.

Стоимость новой комплектации автомобиля стартует от 10 500 евро, а это на две тысячи евро меньше, чем с 90-сильным мотором.