Компания Volvo объявила о новых планах по развитию бизнеса

Компания Volvo Cars объявила о планах по развитию на ближайшие несколько лет. Как оказалось, в планах премиального автопроизводителя занять лидирующие позиции на глобальном рынке.

Для этого компания намерена до 50% от общего объёма продаж реализовывать электрокаров, из них 30% придется на модели с системой автономного пилотирования.

Также Volvo будет расширять список автомобилей по подписке и предоставлять новые сервисы.

Еще в планы компании входит сотрудничество с каршеринговыми компаниями. Также автопроизводитель намерен развивать марку Polestar и LYNK and CO.

Стоит отметить, что за последние несколько лет Volvo значительно укрепила свои позиции на мировом рынке, также ее продажи выросли и в России.