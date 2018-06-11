Компания Volvo Cars объявила о планах по развитию на ближайшие несколько лет. Как оказалось, в планах премиального автопроизводителя занять лидирующие позиции на глобальном рынке.
Компания Volvo объявила о новых планах по развитию бизнеса
11.06.2018 17:32
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Для этого компания намерена до 50% от общего объёма продаж реализовывать электрокаров, из них 30% придется на модели с системой автономного пилотирования.
Также Volvo будет расширять список автомобилей по подписке и предоставлять новые сервисы.
Еще в планы компании входит сотрудничество с каршеринговыми компаниями. Также автопроизводитель намерен развивать марку Polestar и LYNK and CO.
Стоит отметить, что за последние несколько лет Volvo значительно укрепила свои позиции на мировом рынке, также ее продажи выросли и в России.
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