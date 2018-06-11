Совместный проект General Motors и SAIC – кроссовер Baojun 530 с момента старта продаж стал пользоваться повышенным спросом и каждый месяц производители фиксировали новые рекорды.

При это кроссовер Baojun 530 продолжает устанавливать рекорды продаж. Как сообщили в пресс-службе марки Baojun, по итогам апреля продажи модели составили 15 тысяч штук, а это оказалось даже больше, чем продажи таких моделей как Nissan Qashqai, Honda Vezel и Toyota RAV4.

Таким образом, китайский кроссовер закрепился в десятке самых продаваемых кроссоверов и внедорожников на китайском рынке. Напомним, что Baojun 530 предлагается по цене от 78 900 юаней или 767 тыс. рублей.

Под капотом автомобиля располагается турбированный 1,5-литровый двигатель с отдачей 150 л.с. В качестве трансмиссии предлагается пятискоростная механика или робот iAMT, которые работают только с переднеприводной системой.