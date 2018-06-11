Aston Martin выпустит первый кроссовер DBX из-за поклонников из Китая

Поклонники Aston Martin попросили руководство компании выйти на рынок Китая с кроссовером DBX, о чем рассказал представитель бренда.

В частности, генеральный директор Aston Martin в общении с журналистами рассказал, что уже скоро на китайском рынке появится кроссовер Aston Martin DBX, что обусловлено высоким интересом к модели в КНР.

Учитывая, что китайский авторынок является крупнейшим в мире, продажи кроссовера будут на должном уровне, тем более, что Aston Martin неплохо развивается в этой стране.

Согласно отчетным данным за 2017 год, производителю в Китае удалось увеличить продажи на 89%. Также активно растет спрос на премиальные автомобили в целом и по мнению экспертов этот сегмент к 2025 году может занять 44% долю мирового рынка.

Что касается кроссовера, то по предварительной информации он в базовом исполнении получит 4,0-литровый двигатель V8, мощность которого составит 500 лошадиных сил.

В более дорогих версиях у кроссовера будет двенадцатицилиндровый двигатель, мощность которого составит 600 л.с.

Позже для кроссовера планируется создать гибридную или полностью электрическую версии.