Россияне потратили почти 1,5 млрд рублей на малолитражные автомобили

Такие данные приводит «АвтостатИнфо», отмечая, что сумму почти в 1,5 млрд рублей россияне потратили на малолитражные автомобили за период январь-апрель 2018 года.

По данным аналитиков, лидером по выручке среди автомобилей данного сегмента стал KIA Picanto. С продаж 945 автомобилей модели дилеры выручили 636,5 млн рублей.

На втором месте оказался хэтчбек Ravon R2. На этот автомобиль россияне потратили 555 миллионов рублей. Всего за отчетный период было продано 1 165 Ravon R2.

С продаж 130 единиц Smart Fortwo было выручено 164,1 млн рублей, а на Smart Forfour пришлось 63,8 млн рублей с продаж 50 штук.

В целом за четыре месяца года на российском рынке было реализовано 2 295 малолитражек, что на 24,8% больше.