Тюнинг-ателье AC Schnitzer представило 700-сильный BMW M5

Специалисты из ателье AC Schnitzer подготовили пакет доработок для «заряженного» BMW M5, который получил увеличенной мощности двигатель.

Новая версия BMW M5 от тюнинг-ателье AC Schnitzer получила 4,4-литровый восьмицилиндровый двигатель, мощность которого увеличили на 100 л.с.

Теперь отдача мотора составляет не 600 л.с, а 700 л.с. Кроме этого автомобиль получил более жесткую спортивную подвеску с уменьшенным клиренсом, новое заднее антикрыло и передний сплиттер, а также 21-дюймовые колесные диски.

700-сильный BMW M5 уже испытал заводской пилот компании BMW Йорга Мюллер.