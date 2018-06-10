Специалисты из ателье AC Schnitzer подготовили пакет доработок для «заряженного» BMW M5, который получил увеличенной мощности двигатель.
Тюнинг-ателье AC Schnitzer представило 700-сильный BMW M5
10.06.2018 15:16
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Новая версия BMW M5 от тюнинг-ателье AC Schnitzer получила 4,4-литровый восьмицилиндровый двигатель, мощность которого увеличили на 100 л.с.
Теперь отдача мотора составляет не 600 л.с, а 700 л.с. Кроме этого автомобиль получил более жесткую спортивную подвеску с уменьшенным клиренсом, новое заднее антикрыло и передний сплиттер, а также 21-дюймовые колесные диски.
700-сильный BMW M5 уже испытал заводской пилот компании BMW Йорга Мюллер.
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