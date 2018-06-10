Кроссовер Dacia Sandero Stepway получит «городскую» версию

Бюджетная марка Dacia расширит линейку версий для своей модели Dacia Sandero Stepway. В скором времени у автомобиля может появится новая «городская» версия.

Информация о появлении нового варианта оказалась в распоряжении зарубежных изданий. Пока эта информация официально не подтверждена.

При этом инсайдеры сообщают, что «городская» модификация может появится уже до конца этого лета, а предварительная её стоимость составит 10 тысяч евро.

Предполагается, что в отличие от Dacia Sandero Stepway городской вариант кардинальных изменений не получит, а моторная гамма будет представлена дизельным двигателем объёмом 1,5 литра. Его мощность составит 75 л.с.