Компания Ford запатентовала складной руль с подставкой

Американский автопроизводитель Ford запатентовал новую технологию, которая позволит водителю использовать компьютер прямо за рулем. В патенте указано, что руль будет складным и получит подставку.

Таким образом, в автомобиле может быть руль, часть которого будет складываться и образовывать подставку, на которую и можно ставить компьютер.

Руль будет состоять из двух частей, одна из которых складывается на 90 градусов. Во время использования руля как подставку, управлять автомобилем не получится.

В целом такая технология создавалась для людей, которые часто используют ноутбук для работы даже в пробках и вместо того, чтобы ставить его на колени Ford предлагает ставить его на подставку, которая будет на руле.