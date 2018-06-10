Toyota C-HR: стильная новинка от японского производителя

Современный кроссовер Toyota C-HR, аббревиатура в названии которого может быть расшифрована как Coupe High-Rider, что в переводе с английского означает «высоко посаженное купе», стала одной из громких сенсаций автомобильного рынка, моментально получив статус активно ожидаемой новинки. И вот, спустя несколько лет после первого показа концепта, серийная машина появилась в свободной продаже.

Снаружи

Дизайн пятидверного кузова, который изначально планировалась оснастить всего лишь тремя дверями, несет в себе характерные намеки на молодежный спортивный стиль, включая в себя такие бросающиеся во внимание черты, как:

Лишенные ручек задние двери

Ниспадающая форма линии крыши

Обвес в духе «стрит-рейсинг»

Результатом талантливой работы создателей стала очень задорная и привлекательная внешность, гармонично сочетающаяся с относительно компактным (на фоне некоторых моделей производителя) кроссовером. Дилеры предлагают купить Toyota C-HR с одним из следующих двух бензиновых двигателей: со 150-сильным 2-литровым «атмосферником» или с 1,2-литровым 116-сильным турбированным мотором.

Внутри

Внутренний интерьер новинки следует правилам стилистической концепции Sensual Tech, одна из главных целей которой – добиться сочетания в его убранстве одновременно и изысканности, и необычайного удобства. В отделке используется имитация кожи (большая часть покрытий) и высококачественная износостойкая кожа Nappa (поверхности, с которыми часто соприкасаются водитель и его пассажиры). Покупателям доступны 3 цветовые схемы на выбор:

Темно-серая

Черный/синий

Черный/коричневый

Сердце салона – оснащенная восьмидюймовым экраном мультимедийная система. В качестве дополнительной опции доступно оснащение Toyota C-HR премиальной аудиосистемой JBL с 567-ваттным 8-канальным усилителем мощности, выводящим звук на 9 динамиков.

Комплектации

Начальная комплектация автомобиля включает в себя систему контроля климата с двумя зонами, противотуманные фонари, подогрев электрических зеркал и передних сидений, запуск мотора с помощью кнопки, Bluetooth и аудиосистему с MP3. Более дорогие комплектации предлагают покупателям функцию подогрева рулевого колеса, светодиодные фонари, электрический привод багажника, кожаный салон, штатный навигатор, привод передних сидения с возможностью запоминания настроек, систему доступа к машине без ключа и многие другие приятные опции.

Статья подготовлена при содействии https://toyota-sever.com/