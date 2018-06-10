Уникальное купе Rolls-Royce Wraith выставили на продажу в Нидерландах

Объявление о продаже уникального купе появилось на сайте Autoleitner, где за автомобиль просят 275 000 евро.

Уникальным это купе является тем, что оно создавалось по заказу шведского горнолыжника и блогера Йона Олссона.

Тюнингованную версию купе Rolls-Royce Wraith представили год назад, а пробег автомобиля составляет всего 13 тысяч километров.

Под его капотом располагается 6,6-литровый двигатель, мощность которого составляет 812 л.с.

Модель получила камуфляжную раскраску, как и другие автомобили в коллекции Йона Олссона.