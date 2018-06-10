Удорожание кроссовера Chery Tiggo 3 произошло в июне и затронуло большую часть комплектация модели как 2017, так и 2018 года выпуска.

Как сообщает «Автостат», ссылаясь на данные проведенного мониторинга цен на новые автомобили в июне. Так, выяснилось, что Chery Tiggo 3 в России прибавил в цене от 10 до 20 тыс. рублей.

Больше всего подорожала начальная комплектация кроссовера – плюс 20 тысяч рублей. Теперь базовая цена автомобиля составляет 819 900 рублей.

В топовом исполнении Chery Tiggo 3 остался с прежним ценником – 919 900 рублей, а вот на десять тысяч рублей подорожала версия Luxury CVT.