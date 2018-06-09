Продажи LCV Volkswagen в России выросли в мае на 25%

В прошлом месяце немецкий автопроизводитель на российском рынке реализовал 720 легких коммерческих авто, что на 25% оказалось больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За период с января по мая 2018 года продажи LCV Volkswagen в России составили 2 840 штук, что на 12% превышает прошлогодний результат.

Самый большой прирост продаж в этом году демонстрирует модель Crafter, которая с начала года разошлась тиражом в количестве 235 штук, что больше в 2,3 раза.

При этом самым востребованным коммерческим автомобилем является Т6 – Caravelle, который разошелся тиражом в количестве 983 единиц за пять месяцев года. Этот показатель оказался на 14% больше.