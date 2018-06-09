Zotye полностью рассекретила салон роскошного кроссовера Traum Seek 5

Главный дизайнер марки Traum, которая принадлежит компании Zotye, ранее работал в Mercedes-Benz. Поэтому первые две модели Traum S70 и Meet 3 оказались очень похожими на представителей немецкой марки.

Третья модель молодого бренда Traum Seek 5 уже получила оригинальный дизайн, за исключением кормы, которая все еще схожа с моделями Mercedes.

В основе Seek 5 лежит платформа от Traum S70. У автомобилей одинаковая колесная база, в остальном новинка немного крупнее донора, и она семиместная.

Traum Seek 5 позиционируется как премиальная модель. В ее салоне установлена мультимедийная система с распознаванием жестов, цифровая панель приборов, электропривод передних кресел и панорамная крыша.

Стоит отметить, что центральная панель кроссовера обшита не натуральной кожей, а искусственной. Под капотом Seek 5 установлены уже знакомые по прошлогоднему кроссоверу моторы.

Это 1,5-литровый турбированный 139 л.с. и 1,8-литровый атмосферный двигатель. В качестве трансмиссии будут доступны 6-ступенчатая «механика» или «автомат», а привод исключительно передний. В продажу семиместный кроссовер поступит в конце лета текущего года.