Компания Kia открыла в Москве новый флагманский дилерский центр

Вместе с недавно открывшимся флагманским салоном дилерская сеть марки на территории Москвы расширилась до 30 автосалонов.

Открытие нового автосалона «Major Auto» позволит компании укрепить свои позиции в столице России. Площадь нового дилерского центра более 8 500 квадратных, а выполнен в соответствии со стандартами KIA «Красный куб» (Red Cube).

В просторном шоу-руме площадью более 1300 кв. м. впервые в России представлена новая концепция оформления шоу-румов согласно обновленным стандартам KIA.

Есть в новом дилерском центре и слесарный цех, и многоуровневый складе, а также парковка для новых автомобилей вместимостью 97 штук.

Кроме этого, для клиентов будет доступен бесплатный Wi-Fi, зона отдыха, кафе и детский уголок. Стоит отметить, что сейчас дилерская сеть Kia представлена 187 автосалонами в 97 российских городах.