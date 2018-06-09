Российское подразделение компании Renault отчиталось о продаже автомобилей с пробегом по программе Renault Selection.
Программа авто с пробегом Renault Selection в РФ набирает обороты
Как сообщили в пресс-службе компании, за прошлый год автомобилей Renault с пробегом было реализовано в количестве 2,2 тыс. штук, а этот результат в десять раз больше, чем годом ранее.
Уже в этом году показатель продаж за первые пять месяцев года составил 1,6 тыс. проданных подержанных машин.
В компании напомнили, что в рамках официальной программы Renault Selection предлагаются автомобили с пробегом не более 150 тысяч километров и возрастом не более пяти лет. Все авто проходят проверку, состоящую из 75 пунктов.
Специалисты проверяют в автомобилях системы безопасности, все основные узлы и агрегаты, а также сервисную историю.
Стоит отметить, что клиент приобретя автомобиль по программе Renault Selection получает официальную гарантию от автопроизводителя.