В прошлом месяце российский авторынок показал лучшую динамику по росту продаж, но при этом все же остался на пятой позиции в Европе.
Авторынок России в мае сохранил пятое место в Европе
09.06.2018 17:30
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Как сообщают аналитики из «Автостат», в мае авторынок России в мае сохранил пятое место в Европе с показателем 138 тысяч проданных авто без учета LCV.
Самым крупным авторынком Европы стал рынок Германии, где в мае было реализовано 305 057 машин, что на 5,8% меньше.
На втором месте расположилась Франция с результатом 229 259 реализованных авто, что на 0,4% больше.
Третьим самым крупным рынком стал итальянский с показателем 199 113 проданных авто, что хуже на 2,8%. Великобритания стала четвертой с показателем 192 649 авто, а это на 3,4% больше.
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