В прошлом месяце российский авторынок показал лучшую динамику по росту продаж, но при этом все же остался на пятой позиции в Европе.

Как сообщают аналитики из «Автостат», в мае авторынок России в мае сохранил пятое место в Европе с показателем 138 тысяч проданных авто без учета LCV.

Самым крупным авторынком Европы стал рынок Германии, где в мае было реализовано 305 057 машин, что на 5,8% меньше.

На втором месте расположилась Франция с результатом 229 259 реализованных авто, что на 0,4% больше.

Третьим самым крупным рынком стал итальянский с показателем 199 113 проданных авто, что хуже на 2,8%. Великобритания стала четвертой с показателем 192 649 авто, а это на 3,4% больше.