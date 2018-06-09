Китайская Chery открыла новый дилерский центр в Москве‍

Китайский автопроизводитель в российской столице открыл новый дилерский центр «Чери Центр Автономия». Его площадь составляет 1 200 кв.м., из которых 480 кв.м. отведено под шоу-рум.

В нем расположили весь модельный ряд китайской марки. Оставшуюся площадь занимает станция технического обслуживания и кузовной цех.

Также на территории есть площадка для новых автомобилей, на которой может размещаться 30 автомобилей.

Ранее в Chery заявляли, что развитие дилерской сети в России для марки является одним из приоритетов. Сейчас в РФ работает 92 центра.

По данным российских аналитиков из «АВТОСТАТ», в 2018 году за пять месяцев в России продажи Chery выросли на 20% и достигли 2 422 единиц.