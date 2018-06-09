Новое поколение кроссовера Mercedes-Benz GLE показали на видео

В Сети было опубликовано шпионское видео, на котором запечатлели новую генерацию кроссовера Mercedes-Benz GLE.

Уже известно, что в основе нового поколения автомобиля расположится платформа МНА, используемая в том числе и в новом E-Class.

В отличие от предшественника автомобиль станет легче, а моторная гамма будет представлена дизельными и бензиновыми моторами с 4 и 6 цилиндрами, а также будет и гибридная установка.

Замеченный на тестах автомобиль уже имеет не много камуфляжной пленки, а это подтверждает информацию, что кроссовер дебютирует до конца года.

Новое поколение получит более спортивный дизайн и ряд изменений, а в списке оборудования появятся новые системы безопасности и помощи водителю, в том числе и систему полуавтономного движения.

Будет у кроссовера Mercedes-Benz GLE и модификация AMG, которая может получить четырехцилиндровый 600-сильный двигатель.

