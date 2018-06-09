Продажи люксовых автомобилей в России упали на 1,3%

Об этом свидетельствуют отчетные данные аналитического агентства «Автостат». Как сообщают аналитики, по итогам апреля россияне купили 153 новых автомобилей из сегмента Luxury.

Этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался на 1,3% меньше. Лидером по продажам в сегменте все также остается Mercedes-Benz Maybach S-Class, на который приходится половина продаж.

В апреле объём проданных авто данной модели составили 79 штук. На втором месте оказались автомобили марок Maserati и Bentley, реализованные в количестве 25 и 24 единиц соответственно.

Также на российском рынке в апреле было продано 10 новых Rolls-Royce, 7 – Lamborghini, 5 – Ferrari и 3 – Aston Martin. Чаще всего такие машины покупают жители Москвы, Подмосковья и Северной столицы.