Эксперты подготовили небольшой рейтинг, в который вошли автомобили с небольшими ценниками и которые станут лучшими для начинающих водителей.

Так, эксперты составили ТОП-3 лучших дешевых автомобилей для новичков, которые будут оставаться надежными даже через несколько лет.

Так, на первую строчку рейтинга эксперты определили автомобиль Fiat Albea, который на вторичном рынке можно приобрести по цене от 150 тыс. рублей за машину возрастом более 10 лет.

Преимуществом такой машины называют не только её стоимость, но и оцинкованный кузов, который не боится коррозии. Кроме этого расход топлива этого авто составляет 5-6 литров в смешанном цикле.

На второй строчке ТОП-3 оказался Honda Civic, который сходил с конвейера в 90-х и сейчас его можно приобрести на вторичном рынке за 120 тысяч рублей.

По цене за 150 тысяч эксперты советуют купить Ford Mondeo. Эту модель охарактеризовали как надежная машина с просторным салоном и доступными запчастями.