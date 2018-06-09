Немецкий автопроизводитель Porsche готовит новую версию для кроссовера Cayenne, о чем пишет Autocar, ссылаясь на представителя компании.

Так, скоро у автомобиля появится купеобразная версия и уже даже названы сроки её выхода. Как сообщается, купеобразный кроссовер Porsche Cayenne появится уже в 2019 году.

Его презентация состоится в конце этого или в начале следующего года.

У такой модификации будут такие же двигатели и трансмиссии как у обычного кроссовера, а вот в экстерьере появится новый передний бампер и кузов, выполненный в стилистике хэтчбека Porsche Panamera второй генерации.

В качестве конкурентов для новинки называют Porsche Cayenne станут Audi Q8, BMW X5 и Mercedes-Benz GLE Coupe.