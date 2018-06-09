Россияне назвали параметры и бренды идеальных автомобилей‍

В России провели опрос, по результатам которого стало известно, какой автомобиль будет идеальным для россиян.

Участниками опроса стали женщины и мужчины, а исследование в мае провел онлайн-аукцион CarPrice. Как оказалось, для мужчин и женщин идеальным автомобилем является модель немецкой марки и та, которая оснащена автоматической коробкой.

Такие машины называли еще надежными и мощными. При этом мужчинам нравятся автомобили марки Тойота, а женщины хотели бы видеть себя за рулем автомобиля марки BMW.

Идеальный автомобиль для мужчин должен быть стоимостью до 1,5 миллиона рублей, а для женщин – менее миллиона рублей.

Такие цены, по мнению россиян, должны быть у хорошего автомобиля. Основным параметром авто должна быть его надежность. Так считает более половина респондентов.

На втором месте является удобство, на третьем – функциональность, а вот красота машины по большому счету не имеет значения.

Менее чем для двух процентов россиян важен престиж. Кроме этого в ходе опроса выяснилось, что идеальными автомобилями будут модели родом из Германии и Японии, а вот российские машины считают идеальными всего 7,5% мужчин, также считает всего 2,8% женщин.

Говоря о типах автомобиля, то идеальными станут внедорожники и седаны. Цвет автомобиля в большинстве случаев для россиян не важен, но среди тех, для которых это важно, выбрали бы черный, белый и красный (женщины).