Кроссовер Range Rover Evoque лишится трехдверной версии

Бренд Range Rover решил отказаться от трехдверного варианта свой модели, а причиной такого события является низкий спрос.

Как сообщается, продажи трехдверного кроссовера настолько низки, что руководство компании без колебаний решилось прекратить его производство.

Таким образом, сейчас автомобиль Range Rover Evoque будет представлен только в версии с пятью дверьми и в кузове кабриолет.

Стоит отметить, что в структуре продаж на последние две модификации приходится 95%.

Впрочем, марка Range Rover является не первой, которая отказываются от трехдверного варианта автомобиля из-за низкого спроса.