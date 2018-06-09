Бренд Range Rover решил отказаться от трехдверного варианта свой модели, а причиной такого события является низкий спрос.
Кроссовер Range Rover Evoque лишится трехдверной версии
09.06.2018 08:04
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Как сообщается, продажи трехдверного кроссовера настолько низки, что руководство компании без колебаний решилось прекратить его производство.
Таким образом, сейчас автомобиль Range Rover Evoque будет представлен только в версии с пятью дверьми и в кузове кабриолет.
Стоит отметить, что в структуре продаж на последние две модификации приходится 95%.
Впрочем, марка Range Rover является не первой, которая отказываются от трехдверного варианта автомобиля из-за низкого спроса.
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