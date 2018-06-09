Представлен обновленный кроссовер Jaguar E-Pace для России

Автопроизводитель Jaguar провел официальную презентацию обновленной версии своего кроссовера E-Pace, который теперь имеет новый двигатель в моторной гамме, а также расширенный список оборудования.

Кроссовер Jaguar E-Pace после обновления позиционируется как автомобиль 2019 модельного года. Главным отличие от предшественника станет новый бензиновый двигатель с рабочим объёмом цилиндров два литра.

Четырехцилиндровый двигатель относится к семейству Ingenium, а его мощность составляет 200 л.с. Jaguar E-Pace с таким мотором до первой сотни разгонится за 8,2 секунды, а расход топлива в смешанном цикле составит 8,2 литра. Ценник на автомобиль с таким двигателем стартует от 2 492 000 рублей.

Среди изменений также стоит отметить и отсутствие начальной версии First Edition, при этом с 200-сильным двигателем будет пять модификаций. Как пишет «Авторевю», другие комплектации автомобиля станут дешевле на 25 тысяч рублей, а некоторые модификации подешевеют на 78 тысяч.

Помимо этого Jaguar E-Pace для России будет предлагаться с подвеской Adaptive Dynamics с двумя режимами движения Normal или Dynamic, а также кроссовер получит систему Smart Settings, распознающую водителя по Bluetooth-сигналу со смартфона или брелока.

Обновленная версия кроссовера в России с 200-сильным мотором станет доступна для заказа в ближайшее время, а первые партии доберутся до дилеров в начале осени.