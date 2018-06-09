Maserati, Mercedes и BMW с 1 июля поднимут цены на свои авто в России

Уже с 1 июля 2018 года на российском рынке станут дороже автомобили двух немецких марок. Как сообщает « РБК », с начала следующего месяце Mercedes-Benz и BMW повысят цены на свои автомобили в России.

Автомобили компании Mercedes-Benz станут дороже в пределах от 3 до 5%, а BMW поднимет стоимость на один процент.

При этом эксперты считают, что изменение цен не скажется на продажах авто этих марок.

Представитель компании Mercedes-Benz сообщил, что причиной роста цен станет несколько факторов, в числе которых инфляция, выход новинок, а также комплектации машин, уровень которых повысят.

Сообщается, что в случае, если курс валют во второй половине года сохранится, то и цены на модельный ряд Mercedes-Benz закрепятся.

Что касается компании BMW, то она в России намерена поднять цены на свой модельный ряд всего на один процент. Также сообщается, что в следующем месяце на 4% подорожают и автомобили Maserati.