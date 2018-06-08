Skoda вывела на тесты «заряженную» версию кроссовера Skoda Kodiaq

Специалисты чешской компании начали тестирование «заряженной» версии своего кроссовера Skoda Kodiaq, который уже был замечен на тестировании на трассе Нюрбургринга.

Новинка, которая по предварительным данным получит название Skoda Kodiak vRS, будет оснащена дизельным мотором.

Это будет двухлитровый агрегат с четырьмя цилиндрами и двумя турбинами, который выдаст 240 л.с. мощности.

В паре с мотором будет работать роботизированная коробка с двойным сцеплением и полноприводная система.

Ожидается, что разгон кроссовера до первой сотни будет осуществляться за 6,5 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 230 км/ч.