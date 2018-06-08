Дрифтовые «Жигули» с 610-сильным мотором продают за 10 млн рублей

Как сообщает продавец, спортивный ВАЗ-2105 оснащен двигателем объёмом три литра, который выдает 610 л.с. мощности при показателем крутящего момента 800 Нм.

За этот автомобиль продавец просит 10 миллионов рублей. Отмечается, что выставленный на продажу автомобиль является дрифт-болидом Фёдора Воробьёва, созданные еще десять лет назад.

Эта модель носила название «ЖИГАЦАРЬ». В свое время продаваемый экземпляр занимал шестую строчку в Российской дрифт-серии, а управлял им Воробьёв.