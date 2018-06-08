Hyundai представила дизайн будущих кроссоверов

Дизайн будущих кроссоверов в том числе и нового флагманского был представлен с помощью нового концепта кроссовера, который был представлен в Южной Корее и носит название Hyundai HDC-2 Grandmaster.

Этот концептуальный автомобиль создавался с целью демонстрации развития дизайна кроссоверов марки, а также как будет выглядеть новый флагманский кроссовер.

У автомобиля можно отметить наличие массивной решетки радиатора, а также больших колес. Стоит напомнить, что недавно Hyundai представила новую версию кроссовера Tucson.

В этом исполнении автомобиль получил силовую установку, которая работает на базе дизельного двигателя и с использованием технологии Mild Hybrid.

В дальнейшем такая установка будет предлагаться в новинках и в текущих моделях. Двухлитровый дизель с отдачей 186 л.с. будет работать с 12-киловаттным (16 л.с.) компактным электромотором, а последний будет выступать как стартер-генератор. Такая схема позволяет экономить топливо и за счет такой технологии расход удалось снизить на 7%.