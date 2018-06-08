Концерн Daimler представил два новых электрических грузовика

Новинками стали тягач eCascadia и фургон eM2 106, причем пока презентация состоялась концептов грузовиков, серийные версии которых станут на конвейер в 2021 году.

Новинка Freightliner eCascadia создавалась на базе тягача Freightliner Cascadia, но отличается от последнего электромотором, который выдаст 730 л.с. мощности.

Также в тягач установят аккумуляторы на 550 кВт/ч, которые обеспечат запас хода до 400 км. Как сообщили представители Daimler, за 90 минут батареи от специальной зарядки можно зарядить на 80%, что обеспечит еще 320 км.

Что касается фургона Freightliner eM2, то он получит электрическую установку, мощность которой составит 480 л.с. Аккумуляторы в фургоне будут на 325 кВт/ч, а запас хода грузовика составит 370 км.

Батарея на 80% зарядится за 60 минут, а этого хватит на преодоление еще 300 км пути. Уже до конца этого года будут созданы первые тестовые прототипы новинок, которые передадут заказчикам в Северной Америке для тестирования. Полноценное серийное производство этих моделей стартует в 2021 году.