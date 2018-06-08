Бизнес-седан Lexus ES нового поколения был представлен в рамках Пекинского автосалона и накануне премиальный бренд анонсировал российские продажи. Как сообщила пресс-служба российского офиса компании, продажа люксовых седанов Lexus ES в РФ начнется осенью 2018 года.

Для российского рынка модель новой генерации будет предлагаться в трех версиях. Первая версия ES 350 будет оснащена бензиновым шестицилиндровым двигателем, а остальные две модификации ES 250 и ES 200 получат 4-цилиндровые агрегаты.

Двухлитровый силовой агрегат будет предлагаться в комплектациях Comfort и Executive, а новый 2,5-литровый двигатель предложат в Comfort, Executive, Premium и Luxury.

В исполнении F Sport и Luxury для седана предложат обновленный 3.5-литровый мотор. В последних вариантах также предложат эксклюзивные цвета: синий и белый металлик.

Вариант F Sport будет отличаться от обычной версии седана эксклюзивными элементами дизайна, в том числе и колесными дисками размером 19 дюймов в новых дизайнах.