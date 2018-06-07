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Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы с пробегом в РФ

Новости
07.06.2018 14:57
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На российском рынке подержанных авто по-прежнему наибольшим спросом пользуется отечественная легендарная модель.

За первые четыре месяца 2018 года при выборе подержанного кроссовера или внедорожника 28,4 тыс. россиян остановили свой выбор на LADA 4х4. Спрос на эту модель упал на 8,3% в сравнении с 2017 годом.

По данным российских аналитиков из агентства «АВТОСТАТ», в период январь-апрель в России на вторичном рынке было продано 345,4 тыс. единиц представителей SUV.

Второе место в рейтинге занимает еще одна очень популярная модель на первичном рынке — Chevrolet Niva. Ее продажи составили 22 тысячи штук (+3,8%).

Третье место с результатом 12 тыс. ед. досталось кроссоверу Toyota RAV4. Спрос на японскую модель вырос на (+4,3%).

Четвертое и пятое место у Nissan X-Trail и Nissan Qashqai – 9,8 тыс. ед. (+8,1%) и 9,7 тыс. ед. (+11%).

Вторая пятерка ТОП-10 расположилась следующим образом:

Renault Duster – 8,3 тыс. ед. (+21,1%)

Honda CR-V – 8,2 тыс. ед. (-4,9%)

Mitsubishi Outlander – 8,2 тыс. ед. (+9,8%)

Volkswagen Tiguan – 6,5 тыс. ед. (+26,9%)

BMW X5 – 6,4 тыс. ед. (-5,2%).

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