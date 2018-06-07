Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы с пробегом в РФ

За первые четыре месяца 2018 года при выборе подержанного кроссовера или внедорожника 28,4 тыс. россиян остановили свой выбор на LADA 4х4. Спрос на эту модель упал на 8,3% в сравнении с 2017 годом.

По данным российских аналитиков из агентства «АВТОСТАТ», в период январь-апрель в России на вторичном рынке было продано 345,4 тыс. единиц представителей SUV.

Второе место в рейтинге занимает еще одна очень популярная модель на первичном рынке — Chevrolet Niva. Ее продажи составили 22 тысячи штук (+3,8%).

Третье место с результатом 12 тыс. ед. досталось кроссоверу Toyota RAV4. Спрос на японскую модель вырос на (+4,3%).

Четвертое и пятое место у Nissan X-Trail и Nissan Qashqai – 9,8 тыс. ед. (+8,1%) и 9,7 тыс. ед. (+11%).

Вторая пятерка ТОП-10 расположилась следующим образом:

Renault Duster – 8,3 тыс. ед. (+21,1%)

Honda CR-V – 8,2 тыс. ед. (-4,9%)

Mitsubishi Outlander – 8,2 тыс. ед. (+9,8%)

Volkswagen Tiguan – 6,5 тыс. ед. (+26,9%)

BMW X5 – 6,4 тыс. ед. (-5,2%).