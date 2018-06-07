Продажи автомобилей премиум-класса в РФ в мае выросли на 10%‍

Согласно отчетным данным, продажи премиальных автомобилей в России в мае выросли на 10% и составили 12 733 ед. В прошлом месяце доля машин премиум-сегмента достигла показателя 9%.

Лидерство среди марок в данном сегменте удерживает компания Mercedes-Benz. Дилеры этой марки в мае реализовали 3 234 автомобиля, что на 5,5% больше.

Вторым самым популярным брендом по продажам премиальных авто стал BMW. Объём продаж премиальных автомобилей этого бренда составил 2917 штук, что на 24,1% больше.

Третий результат показала компания Lexus, объём продаж которой составил 2080 авто, что на 17,8% больше.

Более тысячи премиальных автомобилей на российском рынке продала марка Audi (1318 шт.), однако её продажи просели на 15.1%.