Автопарк каршеринга TimCar пополнится седанами Nissan Almera

Каршеринговые компании продолжают сотрудничество с автомобильными компаниями, представленными в России и расширяют свои автопарки.

Так, уже совсем скоро автопарк московского каршеринга TimCar пополнится седанами Nissan Almera.

О том, что в каршеринге будут автомобили Nissan сообщалось в прошлом году, когда московский каршеринг и Nissan объявили о сотрудничестве.

Первая партия из 50 автомобилей уже поставлена и в ближайшее время будет поставлена новая партия с седанами Nissan Almera в комплектации Comfort.