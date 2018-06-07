Каршеринговые компании продолжают сотрудничество с автомобильными компаниями, представленными в России и расширяют свои автопарки.
Автопарк каршеринга TimCar пополнится седанами Nissan Almera
07.06.2018 13:21
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Так, уже совсем скоро автопарк московского каршеринга TimCar пополнится седанами Nissan Almera.
О том, что в каршеринге будут автомобили Nissan сообщалось в прошлом году, когда московский каршеринг и Nissan объявили о сотрудничестве.
Первая партия из 50 автомобилей уже поставлена и в ближайшее время будет поставлена новая партия с седанами Nissan Almera в комплектации Comfort.
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