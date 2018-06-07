Дилеры LADA в РФ начали продажи нового седана LADA Vesta Cross

Сегодня 7 июня стартовали официальные продажи новой версии седана LADA Vesta, анонс которой состоялся четвертого июня. Сегодня в официальных дилерских центрах LADA начались продажи новинки, которая предлагается по цене от 763 900 рублей.

В самой дорогой комплектации кросс-версия седана LADA Vesta Cross оценена в 859 900 рублей. Как уже сообщалось ранее, отличается новая модификация от обычного седана увеличенным до 203 мм клиренсом, пластиковым обвесом и дисковыми тормозами.

Моторная гамма автомобиля представлена 1,6 и 1,8-литровыми агрегатами, пару которым может составит пятискоростная механика, а для более мощного мотора предлагается роботизированная коробка.

Еще для кросс-версии седана предлагается два пакета опций — Multimedia и Prestige.