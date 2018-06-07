С 2020 года все модели марки Cadillac получат автопилот Super Cruise

Руководство компании Cadillac намерено устанавливать свою фирменную систему полуавтоматического управления Super Cruise во все модели марки.

Сейчас эта система доступна только для флагманского седана CT6, но уже с 2020 году автопилот Super Cruise получит все модели марки.

Фирменная система компании состоит из фронтального радара Lidar и целого комплекса камер. Помимо этого, для автомобилей будет доступен GPS-навигатор и картографический сервис.

Автопилот способен контролировать рулевое управление, тормозную систему, а также акселератор.

При этом система автопилота реализована таким образом, что водитель в любой момент сможет взять управление на себя.