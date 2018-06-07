Руководство компании Cadillac намерено устанавливать свою фирменную систему полуавтоматического управления Super Cruise во все модели марки.
С 2020 года все модели марки Cadillac получат автопилот Super Cruise
07.06.2018 13:03
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Сейчас эта система доступна только для флагманского седана CT6, но уже с 2020 году автопилот Super Cruise получит все модели марки.
Фирменная система компании состоит из фронтального радара Lidar и целого комплекса камер. Помимо этого, для автомобилей будет доступен GPS-навигатор и картографический сервис.
Автопилот способен контролировать рулевое управление, тормозную систему, а также акселератор.
При этом система автопилота реализована таким образом, что водитель в любой момент сможет взять управление на себя.
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