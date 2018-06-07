Volvo к 2025 году электрифицирует половину своих автомобилей

Шведский автопроизводитель представил новый бизнес-план, согласно которого к 2025 году половина автомобилей из модельного ряда будет электрифицирована.

В компании планируют, что ежегодно продажи их автомобилей будут расти на 10%. В итоге производитель будет продавать до 1,2 миллиона автомобилей в год.

Половина автомобилей к 2025 году будет представлена моделями, оснащёнными полностью электрическими силовыми установками.

Еще порядка 30% автомобилей будут оснащены беспилотными технологиями. Стоит отметить, что в 2017 году Volvo получила рекордную для себя прибыль, реализовав 571 000 автомобилей.