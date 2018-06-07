Компания «АвтоВАЗ» в мае увеличила продажи LADA на 14%

В прошлом месяце отечественный автогигант смог реализовать на российском рынке 28 654 автомобиля LADA, а этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался на 14% больше.

С начала года «АвтоВАЗ» смог реализовать 138 480 автомобилей, что превышает прошлогодний результат на 23%.

Доля компании на рынке достигла показателя 20% против 19,5% годом ранее. Лада Гранта все также остается лидером российской марки.

Объём продаж этого автомобиля составил 8 486 штук, что на 16% больше. Модель LADA Vesta стала второй с объёмом продаж 7 673 ед., что на 17% больше.

Третий результат показал универсал LADA Largus, продажи которого составили 3 778 экземпляров, что на 45% больше.

Только на четыре процента выросли продажи высокого хэтчбека LADA XRAY, который разошёлся тиражом в количестве 2 991 ед. Также в мае было реализовано 2 479 внедорожников LADA 4×4, а этот результат больше на 12%.