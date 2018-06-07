Volkswagen в августе приостановит производство нескольких моделей

Производство автомобилей будет приостановлено в связи Volkswagen с вступлением в силу новых экологических стандартов.

Как стало известно британскому изданию Autocar, Volkswagen с августа остановит производство нескольких моделей из-за стандарта WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure).

По этой причине останавливают производство своих автомобилей и другие компании, в числе которых BMW, Audi, Porsche и Jaguar.

Что касается Volkswagen, то компания приостановит выпуск более 200 своих моделей и их версий. Все автомобили будет доработаны и протестированы на соответствие новым экологическим стандартам.