Продажи автомобилей Renault в России в мае выросли на 11%‍

В прошлом месяце почти все автопроизводители в России увеличили продажи своих автомобилей, не исключением стала и компания Renault, которая в мае увеличила продажи российские продажи на 11% до 12 128 штук.

По итогам первых пяти месяцев года дилеры компании продали 57 277 автомобилей, а этот результат на 18% больше. Среди автопроизводителей в России Renault стал четвертым по популярности.

Чаще всего все также продается кроссовер Duster, который в мае остался самым продаваемым автомобилем марки. Объёмы его продаж составили 3 521 ед., что на два процента больше.

На втором месте оказался хэтчбек Sandero с продажами 2 934 шт., а это на 13% больше. Третий результат показал кроссовер Kaptur – 2 829 проданных авто, что больше на 6%.

Также выросли продажи и седана Logan, который разошелся тиражом в количестве 2 506 штук, что на 16% больше.