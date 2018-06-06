Данные АЕБ гласят, что KIA Rio в мае остался бестселлером на российском рынке и был реализован в количестве 8 857 штук, что на десять процентов превышает результат прошлого года.

На втором месте по объёму продаж в мае оказалась Лада Гранта, которая разошлась тиражом в количестве 8 487 штук, что на 16% превышает прошлогодний результат.

LADA Vesta по итогам мая стала третьей. Объёмы продаж автомобилей семейства Весты составил 7 673 проданных единицы, что на 17% больше.

Hyundai Solaris стал четвертым с результатом 6 467 проданных единиц, что на 12% больше.

Пятая строчка досталась кроссоверу Hyundai Creta, который стал лидером в своем сегменте. Его продажи составили 5 759 штук, что на 37% больше.

Далее в рейтинге оказались:

Volkswagen Polo — 5257 ед., +34%;

LADA Largus — 3778 ед., +45%;

Renault Duster — 3521 ед, +2%;

KIA Sportage — 3018 ед., + 34%;

LADA XRAY — 2991 ед., +4%.