Сегодня 6 июня были опубликованы отчетные данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
KIA Rio в мае остался бестселлером на российском рынке
Данные АЕБ гласят, что KIA Rio в мае остался бестселлером на российском рынке и был реализован в количестве 8 857 штук, что на десять процентов превышает результат прошлого года.
На втором месте по объёму продаж в мае оказалась Лада Гранта, которая разошлась тиражом в количестве 8 487 штук, что на 16% превышает прошлогодний результат.
LADA Vesta по итогам мая стала третьей. Объёмы продаж автомобилей семейства Весты составил 7 673 проданных единицы, что на 17% больше.
Hyundai Solaris стал четвертым с результатом 6 467 проданных единиц, что на 12% больше.
Пятая строчка досталась кроссоверу Hyundai Creta, который стал лидером в своем сегменте. Его продажи составили 5 759 штук, что на 37% больше.
Далее в рейтинге оказались:
Volkswagen Polo — 5257 ед., +34%;
LADA Largus — 3778 ед., +45%;
Renault Duster — 3521 ед, +2%;
KIA Sportage — 3018 ед., + 34%;
LADA XRAY — 2991 ед., +4%.