Tesla показала доступный кроссовер Tesla Model Y на новом тизере

В 2020 году компания Tesla начнет выпускать новый кроссовер, который в модельном ряду займет место ниже Model X. О модели под названием Model Y пока мало что известно, но ранее сообщалось, что его цена будет начинаться от 45 тысяч долларов.

Накануне Tesla показала новое тизерное изображение кроссовера Model Y, публичный дебют которого состоится в следующем году, а в производство он поступит в 2020 году. По слухам, в кроссовере будет установлено два мотора по одному на каждой оси.

Внешне Model Y будет похож на Model X. В нем установят двери «крыльями сокола», которые сейчас можно встретить на старшей модели электрокроссовера.

Стоит отметить, что в течении нескольких лет Tesla намерена начать выпускать несколько новых электрокаров, среди них новое поколение Roadster и грузовик Semi. Также есть информация, что будет еще создан пикап и минивэн.