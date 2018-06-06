Российские продажи автомобилей KIA в мае выросли на треть

В прошлом месяце дилеры компании KIA на российском рынке реализовали 19 461 автомобиль, что на треть превышает показатели мая 2017 года.

По итогам первых пяти месяцев года компания продала в России 91 352 автомобиля, что на 34,1% больше. С такими продажами производитель лидирует на рынке среди других компаний.

Доля KIA в мае в мае составила 13,2% против 11,8% годом ранее. Самой продаваемой моделью марки все также остается Rio, который разошёлся тиражом в количестве 8 957 штук, что на 9,6% больше.

На втором месте по продажам располагается кроссовер Sportage с результатом 3 018 штук, что на 33,7% больше. Третьей самой востребованной моделью марки стал cee’d.

Модели этого семейства были реализованы в количестве 1972 штук, а это оказалось на 55,6% больше.