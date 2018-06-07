Стартовали российские продажи обновленного минивэна Hyundai H-1

Корейский автопроизводитель объявил о старте продаж обновленного минивэна H-1, который предлагается в трех комплектациях — Active, Family и Business.

Для Hyundai H-1 доступен один мотор с разной мощностью. В первом варианте 2,5-литровый дизель выдает 136 л.с., вторая версия уже способна генерировать 170 л.с.

Базовая версия рестайлингового минивэна оценивается от 2 079 000 руб., максимальная комплектация стоит от 2 389 000 руб.

Обновление минивэна H-1 затронуло переднюю часть. В частности, автопроизводитель изменил радиаторную решетку и установил проекционные фары.

В рестайлинговом H-1 теперь устанавливают датчики парковки, камера заднего вида, круиз-контроль и климат-контроль.

В качестве трансмиссии предлагается пятиступенчатая автоматическая коробка передач или 6-ступенчатый робот.