КАМАЗ увеличил производство в январе-мае 2018 года на 7,5%

Крупнейший в России производитель грузовиков с начала года увеличил свое производство на 7,5% в сравнении с прошлым годом.

Компания «Камаз» за период январь-мая выпустила 14 306 машинокомплектов. В мае предприятие выпустило 3 134 машкомплекта, а это на 8,8% больше чем в мае 2017 года. С начала года производство выросло на 7,5% в сравнении 2017 годом.

Также выросло производство ДВС. В мае СП «Камминз Кама» на сборочную линию «Камаза» поставила 3707 ДВС и силовых агрегатов, а в период январь-май предприятие отгрузило 15,6 тысячи моторов, что на 9% больше в сравнении с прошлым годом.