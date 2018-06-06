Renault Kaptur в мае вошел в пятерку самых продаваемых SUV в России

Сегодня отчет по продажам новых автомобилей опубликовала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Согласно отчетным данным, российский рынок по итогам мая снова показал положительную динамику, а в сегменте кроссоверов, согласно этим данным изменились позиции лидеров.

Так, Renault Kaptur в мае вошел в пятерку самых продаваемых SUV, при этом самым востребованным кроссовером по прежнему является Hyundai Creta.

Его продажи в мае составили 5 759 штук, что на 37% больше. Вторым по объёму продаж в сегменте кроссоверов и внедорожников стал кроссовер Renault Duster, реализованный в количестве 3 521 ед., а это больше на 2%.

В тройке лидеров расположился кроссовер KIA Sportage с результатом 3018 проданных экземпляров.

На четвертой позиции оказался Renault Kaptur, продажи которого составили 2829 штук, что на 6% больше. В пятерке расположился Volkswagen Tiguan с показателем 2719 машин (+26%).

Во второй пятерке самых продаваемых кроссоверов расположились:

LADA 4×4 (2479 ед., +12%),

Chevrolet Niva (2302 ед., -5%),

Toyota RAV4 (2127 ед., -33%),

Mitsubishi Outlander (2068 ед., +93%),

Hyundai Tucson (1972 ед., рост в 3 раза).