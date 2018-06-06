Новый кроссовер Hyundai Santa Fe получил роскошную версию Inspiration

Автопроизводитель Hyundai подготовил для кроссовера Hyundai Santa Fe новую версию, которая позиционируется как роскошная. Это будет топовый вариант автомобиля с приставкой к названию Inspiration.

Отличаться такой кроссовер будет как в интерьере, так и в экстерьере.

Как сообщили в компании, у Hyundai Santa Fe Inspiration будет улучшена шумоизоляция, будет более роскошное и дорогое оформление салона, а в экстерьере будут пластиковые накладки боковин в цвет кузова, хромированная решетка радиатора, эксклюзивные колесные диски размером 19 дюймов, а также два патрубка выхлопной системы, которые расположатся по краям.

В списке оснащенности также появились новые опции, функции и системы. Под капотом роскошной версии расположится 2,2- и 2,0-литровые дизель, а также двухлитровый бензиновый двигатель. Модификация Inspiration обойдется по цене от 35,8 миллиона вон (2,07 миллиона рублей).