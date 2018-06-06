Внешность нового Suzuki Jimny рассекретили до премьеры

В сети появились фотографии с новым поколением Suzuki Jimny, которые полностью рассекретили внешность компактного внедорожника до премьерного показа.

Как сообщает источник снимков, они были созданы во время закрытой презентации Suzuki Jimny, которая состоялась в Японии.

Судя по фотографиям, компактный внедорожник остался по прежнему узнаваем с теми же угловатыми формами.

При этом в отличие от предшественника он получил более короткие задние и передние свесы.

Моторная гамма, как ожидается, будет представлена 660-кубовым двигателем с отдачей 54 л.с. также в линейке двигателей автомобиля новой генерации будет 1,0 и 1,2-литровые двигатели с системой mild hybrid. Ожидается, что презентация Suzuki Jimny состоится в ближайшее время.