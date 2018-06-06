Компания Peugeot представила новый универсал Peugeot 508 SW

Пару дней назад компания Peugeot анонсировала дебют нового универсала, опубликовав первое изображение, при этом производитель решил провести онлайн-презентацию, а показ автомобиля будет проходить на автосалоне в Париже в середине осени.

Новое поколение универсала 508 SW создавалось на той же платформе, что и седан 508 новой генерации. Модель позиционируется как конкурент Volkswagen Passat и Opel Insignia Sports Tourer.

На европейском рынке старт продаж запланирован на январь 2019 года, а ближе к началу продаж будут озвучены и цены. У универсала салон будет выполнен в фирменном стиле i-Cockpit второго поколения.

Так, в интерьере будет цифровая панель приборов, а десятидюймовый сенсорный дисплей и обновленная информационно-развлекательная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

В списке оснащенности производитель предложит адаптивный круиз-контроль, систему помощи при парковке, систему удержание в полосе движения, систему распознавания дорожных знаков, функцию мониторинга «слепых» зон и другое.

Объём багажника универсала составит 530 литров, а если сложить задние сидения то объём вырастет до 1 780 литров.

Что касается моторной гаммы, то она будет представлена 1,6-литровым бензиновым мотором, мощность которого будет 180 или 220 л.с.

В качестве трансмиссии будет доступен восьмискоростной автомат. Также в линейке двигателей будет 1,5 и 2,0-литровый дизельные агрегаты мощностью от 130 до 180 л.с.